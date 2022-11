Sei qui: Home » News » Milan, di quali giocatori sono le maglie più vendute: in prima posizione né Ibra né Leao!

La Gazzetta dello Sport ha svelato dei dettagli molto interessanti riguardo la vendita delle magliette per il Milan. È ormai risaputo chi siano i giocatori più amati dai tifosi rossoneri, ma il dato resta comunque parecchio sorprendente.

Tonali il nome più scelto tra le maglie acquistate

Al primo posto risalta Sandro Tonali. Su una media di 100 magliette vendute, ben 28 portano il suo nome. Il centrocampista rossonero, dopo un anno di “apprendistato” è riuscito a prendersi il Milan e l’amore dei suoi tifosi.

Charles De Ketelaere, Milan

Al secondo posto c’è Zlatan Ibrahimovic che l’anno scorso è stato tra gli uomini decisivi per la vittoria dello Scudetto (19%). Al terzo posto c’è Rafael Leao. Fa quasi scalpore non vederlo in prima posizione, ma resta comunque nel 15% dei casi la scelta dei tifosi che acquistano una maglia.

Tra le maglie più vendute c’è quella di De Ketelaere

Al quarto posto con il 13% c’è Theo Hernandez, che da anni continua a dare spettacolo nella sua corsia mancina. Sorpresa al quinto posto, con il 7% dei tifosi che acquistano la maglia di Charles De Ketelaere. Per il resto sei giocatori, 13%.