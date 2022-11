Mondiale 2022, Maignan convocato? Le ultime dalla Francia

Mike Maignan confida ancora di poter recuperare in tempo utile per partecipare al Mondiale che prende il via tra 12 giorni esatti. Il portiere del Milan sta lavorando a tutta per superare definitivamente l’infortunio al muscolo soleo del polpaccio accusato lo scorso 19 ottobre, nel tentativo di ristabilirsi dal precedente problema al gemello accusato con la maglia della sua nazionale. L’obiettivo numero uno dell’ex Lille è proprio quello di partire con la nazionale francese per difendere il titolo mondiale conquistato in Russia nel 2018, in Qatar

La situazione

Gli staff tecnici del club rossonero e della Francia sono in costante contatto e, secondo quanto riferisce l’edizione di oggi de L’Equipe, Maignan dovrebbe risultare nella lista dei convocati per il Qatar che il ct Deschamps diramerà domani. Il portiere rossonero non dovrebbe comunque esser il numero 1 dei francesi, infatti a difendere i pali rossoneri ci sarà ancora Hugo LLoris che dopo aver alzato la coppa in Russia nel 2018, vestirà ancora la fascia di capitano anche in Qatar.