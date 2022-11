Sei qui: Home » News » Giroud: “Giocheremo per vincere”, poi il pensiero per Kjaer

La Francia di Olivier Giroud e Theo Hernandez ha strappato un successo per 2-1 contro la Danimarca, nella gara andata in scena oggi alle ore 17:00.

L’incontro tra la formazione transalpina e la nazionale del nord Europa è valso per la seconda giornata del girone D del Mondiale qatariota. La squadra guidata da Didier Deschamps ha già strappato il pass per l’accesso agli ottavi di finale del torneo.

Olivier Giroud Francia

La situazione nel girone

Nel girone D la classifica recita: Francia 6, Australia 3, Tunisia 3, Danimarca 1. Se due giocatori del Milan sorridono, c’è uno che se la passa peggio, si tratta di Simon Kjaer, centrale della nazionale danese rimasto in panchina quest’oggi.

La Danimarca ha una sola opzione per passare la fase a gruppi: battere l’Australia e sperare che la Francia non perda con la Tunisia, in questo senso Giroud ha rassicurato il compagno.

Le parole di Giroud

Queste le parole rilasciate da Olivier Giroud a microfoni di blod.dk:

“Cercheremo sicuramente di vincere contro la Tunisia e se posso aiutare il mio amico Simon sicuramente lo farò. Giochiamo sempre per vincere ogni partita”.