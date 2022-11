Due giornate di squalifica per il giallorosso: salterà Milan-Roma

Il giudice sportivo, come di consueto, ha annunciato le sanzioni dopo l’ultimo turno di Serie A. Per José Mourinho, espulso nella gara contro il Torino, due giornate di squalifica, che ovviamente partiranno appena si tornerà a giocare in campionato.

Squalifica Mourinho, salta Milan-Roma

La Roma, una volta terminato il Mondiale in Qatar, dovrà affrontare Bologna e Milan. La sfida contro i rossoneri, in programma per domenica 8 gennaio alle 20:45, sarà un match ostico per i giallorossi e l’assenza dello Special One potrebbe pesare parecchio.

José Mourinho, AS Roma

Chi è Foti, colui che siederà in panchina al posto di Mourinho

Al posto del tecnico portoghese, siederà in panchina Salvatore Foti, vice allenatore dei giallorossi in carica da gennaio 2022. In passato, è stato assistente tecnico di Marco Giampaolo per diversi anni, quando sedette nelle panchine di Sampdoria, Milan e Torino.

Foti sarà il tecnico della Roma a San Siro e per lui non sarà la prima volta. Lo scorso 1 ottobre sostituì Mourinho per Inter-Roma, dopo la squalifica ottenuta contro l’Atalanta. In quell’occasione, Foti portò i giallorossi ad una vittoria per 1-2, con le reti di Paulo Dybala e Chris Smalling.