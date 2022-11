Nesta a bordocampo per Milan-Salisburgo: succede sugli spalti di San Siro

A San Siro c’è un clima pieno di pressione e adrenalina. Il Milan è pronto a scendere in campo per una partita tanto decisiva quanto difficile. Il Salisburgo, infatti, viene da un numero spropositato di risultati utili consecutivi.

I tifosi rossoneri, nel pre-partita di Milan – Salisburgo hanno dedicato un coro ad Alessandro Nesta, noto per i milanisti come “Tempesta perfetta“. Il coro recitava: “Sandro Nesta alé, Sandro Nesta alé, Sandro Nesta alé…“.

Alessandro Nesta, Milan

Il tutto è stato accompagnato da un simpatico siparietto ad Amazon Prime Video, dove proprio l’ex difensore della nazionale italiana ha detto: “Vuol dire che abbiamo fatto qualcosa per il Milan“, seguito poi dalle risate generali.

Nesta è sicuramente una delle maggiori leggende del club rossonero. Sono ben 10 gli anni passati in rossonero (dal 2002 al 2012). Il difensore si è poi trasferito per una stagione al Montreal Impact, in Major League Soccer per poi fare qualche presenza con il Chennaiyin, club indiano, prima di ritirarsi dal calcio giocato.

