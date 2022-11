“Non è stato possibile”, rivelazione di Maldini sul rinnovo di Leao!

Uomo simbolo della vittoria dello scudetto del Milan dello scorso anno, dopo il lungo testa a testa con l’Inter, Rafael Leao diventa giorno dopo giorno sempre più imprescindibile all’interno della rosa.

Anche quest’anno infatti l’attaccante, che finora ha già totalizzato 6 reti e 5 assist, si sta rivelando determinante per i successi del club rossonero, attualmente secondo a quota 33 punti in classifica.

Non è dunque un caso se, ormai da tempo, la dirigenza lavora senza sosta per il prolungamento del suo contratto, in scadenza a giugno del 2024.

Leao Milan Serie A

Maldini su Leao: “L’idea era chiudere prima del Mondiale”

Dopo le dichiarazioni del padre del giocatore portoghese, che a Record ha lasciato intendere di non essere in trattativa con club come Chelsea, Barcellona e Real Madrid, sono arrivate anche quelle di Paolo Maldini, che ha svelato nuovi aggiornamenti sulla trattativa.

Premiato ai Globe Soccer Awards a Dubai come miglior dirigente sportivo dell’anno insieme a Frederic Massara, ai microfoni di Sky Sport l’ex difensore ha detto: “Si ragiona da mesi, se non da anni. Quando ci sarà il momento, ci si incontrerà e si parlerà. L’idea era chiudere prima del Mondiale, soprattutto di quei calciatori impegnati come Rafael Leao, ma non è stato possibile“.

Maldini ha poi manifestato tutta la sua soddisfazione per il premio ricevuto, parlando anche del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, lontano dal campo da mesi per l’infortunio al crociato: “Il premio è una soddisfazione. Non sono un direttore sportivo, la mia è una figura che non c’è in tutte le squadre, ma che mi sono cucito un po’ addosso e mi fa piacere essere qui. Ibra? Abbiamo rinnovato il contratto con un’idea precisa, di averlo con noi per il ritiro di Dubai e speriamo in campo a gennaio: questo è l’obiettivo”