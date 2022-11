Il giornalista va controcorrente: “Tomori compie una prodezza, intervento da far vedere nelle scuole calcio”

Domenica sera il Milan ha vinto a San Siro contro la Fiorentina per 2-1. Una gara in cui le polemiche non si sono fatte attendere. Al 59esimo, nel corso del secondo tempo, Jonathan Ikoné ha fatto irruzione nell’area rossonera. L’esterno francese è stato prontamente bloccato da Fikayo Tomori, che ha prontamente spazzato la palla in corner con un intervento al limite del regolare.

I social sono letteralmente impazziti. Da una parte chi sostiene che il centrale inglese sia stato protagonista di un intervento da dieci e lode, dall’altra parte chi sostiene che l’intervento di Tomori fosse da sanzionare con il rigore in favore della Fiorentina.

Franco Ordine, giornalista di dichiarata fede rossonera, ha parlato a Pressing proprio dell’intervento di Tomori:

“Propongo alla scuola calcio di prendere l’intervento di Tomori e di farlo vedere ai giovani calciatori. Il difensore compie un’autentica prodezza perché corre partendo da dietro e arriva davanti a cambiare la direzione del pallone”.

Ordine ha definito “un’autentica prodezza” l’intervento del difensore milanista che, a prescindere della gravità del tackle, è stato un recupero davvero straordinario.