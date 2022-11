Ai microfoni di Tuttosport, l’ex bianconero Luca Pellegrini ha svelato i propri modelli nel ruolo di terzino. Tra questi, ci sono anche due milanisti. Di seguito, le dichiarazioni estratte dalla lunga intervista concessa dal terzino italiano, attualmente in prestito dalla Juventus all’Eintracht Francoforte, al quotidiano torinese.

“Da piccolo il mio idolo era Paolo Maldini! Poi ho iniziato ad ammirare anche altri giocatori nel mio stesso ruolo, come ad esempio Marcelo oppure Gareth Bale quando giocava in quella posizione ai tempi del Tottenham. Tra i giocatori più recenti, quelli che apprezzo molto e a cui mi ispiro come terzini sono Theo Hernandez del Milan e Alphonso Davies del Bayern Monaco“.

Dunque, solo parole al miele riferite da Luca Pellegrini nei confronti di una leggenda del Milan come Paolo Maldini, idolo assoluto di un’intera generazione di difensori italiani (e non solo), ma anche per l’attuale laterale sinistro del club rossonero Theo Hernandez, sempre più riconosciuto tra i top interpreti europei in quel ruolo.

Ruggero Gambino