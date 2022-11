Sei qui: Home » Copertina » Pioli: “Chiudere l’anno in bellezza? Non dobbiamo commettere un errore”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Stefano Pioli ha analizzato così il match che inizierà tra pochi minuti tra il suo Milan e lo Spezia:

Sul clamoroso errore arbitrale dello scorso campionato:

“Passata stagione, altra partita. Questa è un’altra gara e sappiamo che sarà difficile. Vogliamo ripartire dopo il passo falso contro il Torino”.

Sulla condizione dei giocatori:

“I miei giocatori stanno bene, siamo pronti per fare una buona partita. Le scelte che ho fatto stasera sono in base alle condizioni dei miei giocatori”.

Su Origi:

“Sta bene, fisicamente e mentalmente sta bene. È un giocatore forte, mi aspetto sempre tanto dai miei giocatori. È pronto per fare una buona partita”.

Sul chiudere l’anno in bellezza:

“Non possiamo commettere l’errore di guardare troppo avanti. Dobbiamo pensare solo alla gara di questa sera. Dobbiamo approcciare bene il match. Dopo aver fatto bene in Champions League vogliamo dimostrare di poter fare bene anche in campionato e dimostrarci all’altezza di poter competere in entrambe le competizioni