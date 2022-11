Pioli rivela: “Questo il motivo dei tre centrocampisti!”

A pochi minuti dall’inizio della gara tra Milan e Salisburgo, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Prime Video. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ci sentiamo bene. Vogliamo passare il girone. La partita sarà difficile ma abbiamo le qualità per giocare bene. Ne abbiamo giocate tante di partite importanti e ne giocheremo ancora”.

“Vogliamo vincere la partita, giocare da squadra. Abbiamo le qualità per farlo. Dobbiamo stare attenti sia dal punto di vista tecnico che tattico ma abbiamo le carte in regola”.

Stefano Pioli, Milan

“Durante il nostro percorso abbiamo raggiunto diverse volte partite così importanti. Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile”.

“Giochiamo con tre centrocampisti e lui mi sembra la scelta migliore. La squadra così è equilibrata e giochiamo con tre attaccanti”.

Milan e Salisburgo arrivano così all’ultima fermata della zona Champions League. Per una delle due squadre, questa fermata sarà il capolinea.

Anche Brahim Diaz è pronto per la gara, come dichiarato proprio dallo spagnolo a Prime Video: “Loro hanno 3 all’attacco molto forti, dobbiamo essere bravi a non perdere palla e farli ripartire, il Salisburgo si batte giocando da Milan”.

Vittorio Assenza