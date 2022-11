Polemica Ibrahimovic a bordocampo: “Non devi parlare!” (VIDEO)

Nella festa di ieri sera dopo il 4 a 0 del Milan contro il Salisburgo che è valso la qualificazione agli ottavi di Champions League è avvenuto un diverbio tra Zlatan Ibrahimovic e alcuni giornalisti presenti vicino alla panchina rossonera.

Diverbio probabilmente nato per la grande domanda che tutti i tifosi e addetti ai lavori si chiedono: quando tornerà Ibra in campo?

Milan – Salisburgo, Ibrahimovic polemico a bordocampo

Ecco le parole che possono trasparire dal labiale del campione svedese dai video:

“Non andare in giro a dire che io non gioco. Se non hai sentito da me non devi parlare”.

Come detto, vi è molta apprensione per sapere quando potremo rivedere Zlatan Ibrahimovic in campo. Incognita che non ha trovato ancora risposta in quanto la fase di recupero dell’attaccante dall’infortunio richiederà sicuramente ancora qualche mese.

Intanto aumentano le voci su un possibile ritiro del giocatore, fatto che sicuramente ha infastidito il giocatore che ha voluto ribadire che soltanto lui darà la notizia di quando tornerà in campo e di quando si ritirerà e gli addetti ai lavori devono aspettare quel momento senza ipotizzare date.

Giacomo Pio Impastato