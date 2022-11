Prestigioso riconoscimento per Leao: sarà premiato durante Milan-Fiorentina

Un’altra soddisfazione per Rafael Leao che in giornata è stato nominato miglior giocatore del mese di ottobre dalla Lega Serie A. Il portoghese ha realizzato 2 gol (contro Empoli nella vittoria per 3-1 e contro il Monza nella vittoria per 4-1, ndr) e 1 solo assist (fornito contro l’Empoli, ndr). A contendersi il premio insieme a lui erano Barella, Milinkovic-Savic, Lookman e Osimehn. L’attaccante, fresco di convocazione ai prossimi mondiali in Qatar, riceverà il premio domenica pomeriggio a San Siro contro la Fiorentina.

Il suo talento è ormai indiscutibile: Rafa è ormai tra i migliori al mondo, ma adesso toccherà al Milan riuscire a preservarlo. Il suo contratto in scadenza a giugno 2024 non è ancora stato rinnovato, scatenando così i dubbi tra i tifosi che non vorrebbero si verificasse un altro caso Donnarumma, Calhanoglu e Kessié, tutti andati via in scadenza. Le squadre estere sono alla finestra e in particolar modo il Chelsea di Potter.

Leao

Di certo bisogna anche ricordarsi delle dichiarazioni che Paolo Maldini fece un mese fa: “Il rinnovo di Rafa? Vorremmo farlo prima, anzi, noi volevamo già farlo un anno fa, volevamo farlo sei mesi fa. Poi ci devono essere le condizioni per farlo. L’idea è quello di farlo prima che il campionato finisca, quindi diciamo prima del 12 novembre. Poi vediamo quello che succederà”.

Domani sarà il 12 novembre e del rinnovo di Leao non si sa nulla. Questo fa pensare che l’accordo tra le parti non sia a ancora stato trovato, complice la condanna al risarcimento che il portoghese dovrà dare dopo l’esperienza con lo Sporting Lisbona. Sarà slittato tutto a gennaio o l’accordo non si farà? Lo scopriremo nelle prossime settimane.