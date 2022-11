Problema al VAR durante Milan-Spezia: l’accaduto

In questi istanti sta andando in scena il match tra Milan e Spezia, sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

I rossoneri guidati da Stefano Pioli hanno iniziato alla grande il match, e dopo numerosi tentavi falliti da parte di Brahim Diaz, Krunic e Junior Messias, al 24′ della prima frazione di gioco sono riusciti a trovare la via del gol grazie al sinistro di Theo Hernandez, servito splendidamente da Ismael Bennacer.

I tifosi del Diavolo, però, sono stati costretti a tenere il fiato sospeso per oltre due minuti a causa della mancata conferma della regolarità del gol da parte della sala VAR. L’imprevisto è stato causato da un problema di comunicazione del direttore di gara, il quale non riusciva a mettersi in contatto con la “Var room”.

Dopo una lunga attesa, inondata da una bordata fischi assordanti, l’arbitro ha confermato la posizione regolare del terzino rossonero, che ha messo così a segno il suo secondo gol stagionale.