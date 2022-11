Dopo la doppietta di Olivier Giroud di ieri sera, nel 4 a 1 della Francia contro l’Australia nella prima partita del Mondiale 2022 in Qatar, che l’ha reso il miglior marcatore della nazionale assieme a Tierry Henry con 51 reti, molti addetti ai lavori hanno commentato la carriera e la prestazione dell’attaccante del Milan.

Tra questi Gianluca Di Marzio che ha rivelato un grande retroscena di mercato mai avvenuto.

Infatti il noto giornalista ha rivelato in diretta per Sky Sport che il giocatore francese è stato molto vicino a due squadre di Serie A prima di arrivare al Milan:

“Simone Inzaghi è un estimatore di Giroud. Lo avrebbe voluto sia alla Lazio, Tare andò a Londra per cercare di prenderlo poi il giocatore decise di rimanere al Chelsea, sia appena arrivato all’Inter quando Inzaghi lo richiamò ma lui stava per firmare per il Milan”.