Milan-Giroud, la volontà dell’attaccante: sul rinnovo

Il Milan non vuole perdere Olivier Giroud e lo stesso giocatore, probabilmente, vorrà rimanere a Milano, dove si sente un punto di riferimento.

Anche l’agente del francese ha detto che il suo assistito sta vivendo una nuova giovinezza in rossonero.

Adesso, però, bisognerà pensare al futuro e, di conseguenza, al rinnovo. A quanto pare, alla fine arriverà il prolungamento del contratto, ma ci dovranno essere alcune condizioni.

Rinnovo Giroud: l’attaccante vuole un adeguamento del contratto

Getty Images, Giroud, Milan, rinnovo

Non solo in rossonero, Olivier Giroud fa la differenza anche in Nazionale, emblematica la doppietta all’esordio contro l’Australia al Mondiale in Qatar.

Chiaro come il Milan voglia continuare ad averlo in rosa e sembra che la volontà sia reciproca, anche se ci sarebbe una condizione posta dall’attaccante francese.

Infatti, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Olivier è quello di ricevere un adeguamento dell’ingaggio, rispetto ai 3,5 milioni che percepisce attualmente.

Bisogna attendere la fine di Qatar 2022, però, per discutere la concretezza dell’accordo, ma la certezza, come già detto, è quella di andare avanti insieme.