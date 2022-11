Sconcerti sicuro: “Juve-Inter uno spareggio. Milan? Ha bisogno di riposo”

Il successo sullo Spezia agguantato nel finale grazie alla rete strepitosa di Olivier Giroud ha permesso al Milan di piazzarsi al secondo posto in classifica, davanti all’Atalanta, che ieri ha perso nella sfida interna contro il Napoli.

Sul match di San Siro ha detto la sua anche il cronista Mario Sconcerti, che sulle pagine del Corriere della Sera ha commentato la prestazione dei rossoneri: “Il Milan è stato disordinato, a tratti irresistibile, in altri distratto. Ha giocato di sentimento, di gruppo, non di equilibrio, ha lasciato troppe occasioni allo Spezia, come spesso capita quando Bennacer e Tonali non giocano insieme e si dividono il tempo”.

Milan Pioli Serie A

“È mancato Leao, ha fatto un gol eccezionale Giroud da vecchio almanacco del calcio. È un Milan che ha bisogno di riposo per ricompattarsi e ritrovare Leao, ma è vivo” ha aggiunto. “È stata una partita piena di Var, anche 5 minuti per confermare il gol di Hernandez e perfino un incidente tecnico alla macchina, a cui spesso troppe volte chiediamo di sapere troppo. Dimenticando che in fondo resta solo una macchina“.

Juventus-Inter, arriva il commento di Sconcerti: “Uno spareggio grazie a Milan e Napoli”

Sempre sui taccuini del quotidiano, Sconcerti ha poi fatto un piccolo pronostico sulla gara tra bianconeri e nerazzurri di questa sera, definendolo come uno spareggio dopo i sucessi di ieri di Milan e Napoli: “I risultati del Napoli e anche quello del Milan, rendono quasi uno spareggio Juve-Inter di stasera. Chi perde strada si lascia davanti una distanza poco colmabile (…)“.

Gabriella Ricci