Corsa Scudetto, Zola incensa il Milan: “Hanno un vantaggio!”

Il Milan può tornare a concentrarsi sul campionato dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League. I rossoneri ospiteranno questo sabato lo Spezia a San Siro, in una partita molto sentita visto l’epilogo dello scorso anno.

Sarà importante per Pioli centrare tre vittorie su tre nelle ultime gare di campionato prima dei Mondiali. Il Napoli sta tenendo un rullino di marcia incredibile e i rossoneri non possono permettersi di perdere altri punti. Al momento le due squadre distano sei punti, ma il prossimo turno potrebbe favorire il Milan visti i diversi scontri diretti.

Il pensiero di Zola sullo Scudetto

In merito alla corsa Scudetto e al momento del Milan ha parlato Gianfranco Zola, ex attaccante italiano, al Corriere della Sera:

Gianfranco Zola

Sul momento del Napoli in vista del Mondiale– “In questo momento il Napoli è primo in classifica, dunque sì. Ma il campionato spezzato dal Mondiale nasconde incognite che nessuno conosce. Un po’ come essere all’anno zero: conta il numero dei giocatori che ogni squadra manda in Qatar, conta il periodo di permanenza degli stessi calciatori, e questo si saprà soltanto a competizione in corso. Difficile fare previsioni, ci sono variabili che non si possono calcolare.”

Sul Milan – ”Oltre al Napoli c’è il Milan che continua a far bene come l’anno scorso e ha giocatori di livello, oltre a un allenatore come Pioli che è in totale sintonia con il gruppo. E in campo si sente, si vede“.

FEDERICO LUIGI DI MINGO