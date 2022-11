Sei qui: Home » News » “Rigorino” su Osimhen, Spalletti non ci sta: risposta alle polemiche provenienti da Milano e Torino

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Udinese. Tanti i temi trattati dal tecnico azzurro, tra cui la questione “rigorino” fischiato a Osimhen in Napoli-Empoli e gli episodi controversi in Verona-Juventus e Cremonese–Milan. Ecco quanto evidenziato:

“Per quanto riguarda questa sosta che arriverà per i Mondiali ne abbiamo già parlato. Bisogna confrontarsi con le cose e poi di volta in volta trovare una soluzione.

FOTO: Getty – Spalletti Napoli

Rigorino su Osimhen in Napoli Empoli, la risposta di Spalletti in conferenza stampa

Rigorino? Non può essere una polemica che ci riguarda quello che succede dentro le partite. Noi abbiamo il nostro biglietto da visita che è quello di voler fare calcio cercando di fare del nostro meglio. Per il rigorino potrei prendere tutti i giornali e vedere cosa hanno detto del rigore contro l’Empoli, verrebbero fuori delle cose divertenti.

Il penalty fischiato a nostro favore martedì è molto simile a quello che abbiamo subito contro il Lecce. Chiudo come avevo iniziato, per quello che è il calcio che vogliamo fare, questa non può essere una scusa“.