Theo Hernandez, Francia e Milan si godono il loro TGV: Train à Grande Vitesse

Nell’estate del 2019, il Milan decide di rimpiazzare il deludente Ricardo Rodriguez, acquistato dal Wolfsburg un paio d’anni prima e con parecchie aspettative sulle spalle. Sul taccuino della dirigenza rossonera, spicca il nome di un giovane terzino di 22 anni, cresciuto nel vivaio dell’Atletico Madrid e passato successivamente ai rivali del Real Madrid. Il suo nome è Theo Hernandez.

Theo Hernandez, un diamante nelle mani del MIlan

Francese, classe 1997 che nella stagione appena terminata, in prestito alla Real Sociedad, aveva totalizzato 1 gol e 2 assist in 24 presenze. Numeri non così tanto esaltanti, che difficilmente avrebbero fatto gioire i tifosi rossoneri per un eventuale acquisto.

Addirittura, Theo Hernandez veniva definito uno scarto del Real Madrid o, per altri, conosciuto solo perché fratello di Lucas Hernandez.

Theo esordisce contro il Bayern Monaco durante la prima giornata dell’ICC (acronimo di International Champions Cup) e con due sgroppate nei primi 20 minuti sorprende gli spettatori, salvo poi infortunarsi alla caviglia.

1 mese out, per poi esordire ufficialmente nel derby contro l’Inter, dove gioca 18 minuti prendendo un palo. Gli bastano quei pochi minuti per prendersi il posto da titolare, per poi essere un punto fermo dello scacchiere di Marco Giampaolo prima e di Stefano Pioli dopo.

Theo Hernandez, AC Milan

Dalla polemica con la Francia ai record

Una delle polemiche più grandi è scaturita proprio dalla non convocazione di Theo Hernandez agli Europei, considerando le prestazioni monstre con la maglia del Milan.

Deschamps convoca Theo in Nations League, dove trova addirittura il suo primo gol in nazionale con la Francia. Nonostante le prestazioni ottime, il laterale rossonero viene convocato per il Mondiale ma da panchinaro.

Le polemiche dei tifosi del Milan non sono di certo mancate. Un giocatore così forte non merita di stare in panchina. Qui entra in gioco il destino.

Francia-Australia, prima giornata dei gironi del Mondiale in Qatar. Dopo 13 minuti Lucas Hernandez è out a causa della rottura del crociato. Al suo posto il fratello Theo, che da quel momento continua a collezionare record su record.

Nelle due gare giocate fino ad ora, ha fornito 9 occasioni da gol alla Francia e tra i difensori è secondo soltanto a Darijo Srna nel 2006 (10), come riportato da Opta.

Theo Hernandez è il padrone della fascia sinistra e con il Milan ha già siglato 22 gol e 27 assist.