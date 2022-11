Qatar 2022, escluso a sorpresa un top player rossonero!

Pochi giorni e i campionati si fermeranno per più di un mese. Infatti tutti i più grandi calciatori del pianeta si sfideranno in Qatar per l’edizione dei Mondiali 2022.

Prima della sosta il Milan dovrà affrontare la Fiorentina per cercare di trovare immediatamente il riscatto dopo la prestazione opaca e abbastanza infelice di Cremona.

Molti rossoneri partiranno per giocarsi la competizione più importante al mondo, da Giroud a Leao, passando per Theo Hernandez e fino ad arrivare al capitano danese Kjaer.

Milan Tomori (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Milan, Tomori out dai convocati dell’Inghilterra

Maignan, invece, non è riuscito a recuperare dall’infortunio, e non partirà con la squadra di Deschamps.

Discorso diverso, invece, per Fikayo Tomori dell’Inghilterra.

Infatti, secondo alcune fonti ed indiscrezioni dall’Inghilterra, in particolare dal Telegraph, Gareth Southgate avrebbe deciso di lasciarlo fuori dalla lista dei 26 convocati. A lui, il CT pare preferisca Ben White dell’Arsenal e Harry Maguire del Manchester United.

Per il Milan potrebbe anche essere una buona notizia perché il difensore inglese rimarrà a Milano e potrà allenarsi con la squadra.