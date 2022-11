Sei qui: Home » Copertina » Paura per Tonali: lascia il campo in barella

Brutte notizie per il Milan di Stefano Pioli. A soli tre giorni di distanza dall’inizio della lunga sosta per il Mondiale in Qatar, arriva il primo infortunio tra le fila rossonere.

Nel finale di primo tempo dell’amichevole tra Albania e Italia, Sandro Tonali è stato costretto a lasciare il campo in barella a seguito di una brutta caduta.

Tonali Italia Albania

Tutto è nato da un contrasto a metà campo: avventatosi su una palla alta nel tentativo di colpire di testa, il numero 8 del Milan finisce per sbattere contro l’avversario ricadendo molto male sulla testa e sulla spalla.

Il giocatore, visibilmente stordito, è rimasto fermo a terra per qualche minuto, ed è stato subito soccorso dai medici della Nazionale. Dopo aver valutato le sue condizioni, è stata chiamata la barella per trasportarlo fuori dal campo.

Secondo quanto riportato dalla RAI, il problema accusato da Tonali riguarderebbe più la spalla che la testa. Adesso il giovane rossonero – che è cosciente – sta facendo accertamenti in una clinica di Tirana, alla quale si è recato con le sue gambe e non in barella.