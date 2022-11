Trevisani a sorpresa sul contatto tra Tomori e Ikoné: “Sarebbe successo in Champions League!”

Il noto telecronista Riccardo Trevisani, ospite a Pressing, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito all’intervento difensivo di Tomori su Ikoné:

“Il calcio è uno sport di contatto. Un contatto come quello tra Tomori e Ikoné non lo fischiano nemmeno a centrocampo. In Champions League e in Europa sono interventi che non fischiano mai. Tomori ha fatto un intervento eccezionale, allungandosi tutto e prendendo con la punta il pallone. In Premier League o in Champions League non avrebbero nemmeno fatto il check al VAR“.

Tanti gli episodi che stanno facendo discutere, tra tutti il contatto tra Terracciano e Rebic in occasione del decisivo autogol di Milenkovic al novantesimo.

Veementi le proteste viola, ma Rebic non ostruisce l’intervento del portiere della Fiorentina, che anzi va addosso all’attaccante croato. Anche Marelli ha analizzato l’episodio a DAZN:

“Il primo contrasto è quello Rebic-Duncan, il secondo tra Terracciano e Rebic. Anche qui c’è margine di valutazione. Rebic tocca il portiere e non il pallone, ma Terracciano si sta muovendo verso Rebic. Ci sta convalidare la rete. Su Duncan invece non interviene il Var perchè il contrasto è valutato dall’arbitro sul campo, ma per me è più fallo quello“.