UFFICIALE – Kalulu ha rinnovato con il Milan: il comunicato

Il Milan ha pareggiato 0-0 contro la Cremonese in questa penultima giornata di Serie A prima dello stop per il Mondiale in Qatar, al via tra 10 giorni esatti.

Un passo falso che rallenta la corsa degli uomini di Stefano Pioli sul Napoli, con i rossoneri che scivolano a -8 dalla vetta e, in caso di vittoria della Juventus a Verona, vedrebbero i bianconeri pericolosamente avvicinarsi: si porterebbero a soli due punti dal secondo posto.

C’è però una notizia lieta nella giornata odierna, con una prima indiscrezione spuntata in realtà questa mattina: si tratta del rinnovo di Pierre Kalulu.

Rinnovo Kalulu, ci siamo: ha firmato fino al 2027

Come affermato direttamente dall’AC Milan in un comunicato ufficiale, ora è arrivata anche la firma.

Pierre Kalulu ha rinnovato il proprio contratto con i rossoneri per altre quattro stagioni, accordandosi per una permanenza in Italia fino al 2027.

Con il Milan il francese ha già collezionato 75 presenze, divenendo un pilastro importante della difesa specialmente dopo il grave infortunio di Simon Kjaer