Vranckx sul gol: “Sono contento, abbiamo avuto tante difficoltà”

Il Milan ha portato a casa una grande vittoria contro la Fiorentina, che li porta momentaneamente al secondo posto in solitaria, in attesa della gara tra Lazio e Juventus.

2-1 dei rossoneri, grazie alla rete di Rafael Leao e all’autogol di Nikola Milenkovic, su un cross di Aster Vranckx, entrato in partita molto molto bene. Proprio il centrocampista belga è intervenuto ai microfoni di Milan TV nel post partita. Di seguito le sue dichiarazioni:

Una grande vittoria, quella contro la Fiorentina: “Sono molto felice, abbiamo avuto difficoltà ma sono davvero contento per il gol”.

Vranckx: “Voglio imparare ancora di più”

Come va a Milanello? “Mi sto allenando e imparando molto, voglio imparare ancora di più”.

Aster Vranckx, Milan

Sulla sosta per il Mondiale: “Abbiamo un momento di pausa, ci sarà un piccola vacanza e poi continuerò ad allenarmi per non perdere la forma”.

Vranckx: “Pioli è contento di me”

Su Stefano Pioli: “Sto facendo bene in allenamento, lui è contento di me e devo continuare così”.

Vranckx tra i protagonisti della gara, entrato parecchio bene in partita. Milan adesso a -8 dal Napoli capolista.