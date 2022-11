Zaccheroni sicuro: “Al Milan potrà sicuramente far bene!”

Giornata importante per il Milan di Stefano Pioli che in un San Siro sold out punta a chiudere al meglio un 2022 pieno di gioie e soddisfazioni come il ritorno alla fase ad eliminazione diretta di Champions League e il diciannovesimo scudetto.

Come ben sappiamo, in via del tutto eccezionale, questa sarà l’ultima partita dell’anno a causa del mondiale in Qatar che inizierà tra una settimana esatta con i padroni di casa che andranno contro l’Ecuador.

Molti sono i pareri a proposito di questa lunga pausa e anche l’ex allenatore rossonero Alberto Zaccheroni ha voluto dire la sua su questo argomento in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Milan Mondiali Zaccheroni

Queste le parole dell’allenatore italiano:

“Non c’è dubbio. Milan, Inter, Juve potranno trarre vantaggio. Come ho già detto, fossi in Spalletti non sarei contento dello stop. Di sicuro lui non ci guadagna, perché la sua squadra aveva preso il ritmo giusto”.

Prima però di pensare al post mondiale, il Milan deve vincere con la Fiorentina per non lasciare andare definitivamente il Napoli.

Andrea Mariotti