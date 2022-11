Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per un vecchio pallino!

Il Milan comincia a muoversi in vista della finestra invernale di calciomercato, che andrà in scena poco dopo il termine del Mondiale in Qatar. Gli acquisti di questa estate non hanno ancora espresso il loro massimo potenziale.

Questo porterà sicuramente ad un mercato di “riparazione” nel mese di gennaio, con Paolo Maldini e Ricky Massara pronti a puntellare le zone di campo dove i rossoneri hanno più bisogno, soprattutto in questo periodo di raffica di infortuni.

Hakim Ziyech, Chelsea

Milan, ritorno di fiamma per Ziyech a gennaio?

Stando a quanto riportato da Niccolò Ceccarini di TuttoMercatoWeb, i rossoneri a gennaio potrebbero tornare alla carica per il grande obiettivo delle ultime 2-3 sessioni di calciomercato: Hakim Ziyech.

I numeri di Ziyech con il Chelsea in questo inizio di stagione

L’esterno marocchino non sta trovando parecchio spazio con Graham Potter al timone del Chelsea. Dall’inizio della stagione, 0 gol e 0 assist in 7 apparizioni, considerando tutte le competizioni. Dato molto relativo, tenendo conto che, nelle ultime 10 gare del Chelsea, Ziyech ha totalizzato soltanto 20 minuti, spalmati in 3 presenze da subentrato (5 minuti contro il Wolverhampton, 3 minuti contro il Salisburgo, 12 minuti contro il Brighton).