Ziyech-Milan, spunta una nuova ipotesi: c’entra Cristiano Ronaldo!

Manca poco più di un mese all’inizio della sessione invernale di calciomercato, con i club pronti a puntellare la rosa con acquisti mirati, seppure non esageratamente costosi. Proprio ieri si parlava di alcuni contatti in arrivo tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso, agente di Marco Sportiello, considerata la poca affidabilità dimostrata da Ciprian Tatarusanu.

Milan, tentativo a gennaio per Ziyech

Uno dei nomi che in estate andava molto forte per il Milan è quello di Hakim Ziyech, esterno in forza al Chelsea che fatica e non poco a trovare spazio, soprattutto dall’arrivo di Graham Potter che gli ha concesso pochi minuti fino ad ora.

Hakim Ziyech, Chelsea

Sul fronte Ziyech ci sarebbero importanti novità. Stando a quanto riportato da SportMediaset, infatti, il Chelsea al momento avrebbe chiuso le porte ad un prestito. Qualora i Blues, però, scegliessero di puntare su Cristiano Ronaldo, sarebbero quasi costretti a cedere il marocchino in prestito, considerati gli alti costi che il portoghese porta con sé.

I numeri di Ziyech con il Chelsea

Attualmente Ziyech con il Chelsea ha siglato 0 gol e 0 assist in 9 presenze, ma si è recentemente sbloccato con la sua nazionale, nella amichevole contro la Georgia.