Argentina-Francia, notizia a sorpresa su Ibrahimovic!

Dall’inizio del Mondiale, lo scorso 20 novembre, era questo indubbiamente il giorno più atteso da tutti.

Oggi pomeriggio, a partire dalle 16:00, andrà in ondà la finale tra la Francia, che cerca il bis dopo la vittoria nel 2018, e l’Argentina, che rincorre la seconda vittoria dopo quella arrivata 36 anni fa.

A Qatar andrà quindi in scena l’atto ultimo della competizione, diretta dall’arbitro polacco Marciniak, e che vedrà protagonista una gara tra genereazioni, con Mbappè da una parte e Messi dall’altra.

Ibrahimovic Milan Serie A

Ibrahimovic vola in Qatar per la finale tra Francia e Argentina

Ad assistere alla finalissima, tra gli spettatori d’eccezione, ci sarà anche l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Come riferito dalla redazione di Sky Sport, nonostante all’inizio dovessero essere presenti anche Maldini, Massara e il tecnico Pioli, alla fine si è scelto di far volare in Qatar solo il centravanti, in rappresentanza del club rossonero.

Nella giornata di ieri, ai microfoni di 433, il giocatore ha inoltre fatto il suo pronostico sul match, dando già l’Albiceleste per vincitrice: “Credo sia già tutto scritto. Sai che intendo. Penso che Messi alzerà il trofeo, è già scritto. Spero che l’Argentina vinca la Coppa del Mondo grazie a Messi“.

Gabriella Ricci