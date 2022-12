L’Arsenal batte il Milan prima nei novanta minuti poi ai rigori: il regolamento

Si è conclusa da poco la sfida amichevole tra Arsenal e Milan nella splendida cornice di Dubai. I rossoneri sono usciti sconfitti con il punteggio di 2-1 dopo i 90 minuti e hanno perso anche nella lotteria dei rigori. In questo mini-torneo, infatti, le squadre si affrontano dagli 11 metri qualsiasi sia il punteggio per aggiudicarsi un punto extra.

In questa gara i rossoneri si sono resi pericolosi solamente a fiammate, ma la prova della squadra di Pioli è stata comunque buona. L’obiettivo principale di queste sfide rimane mettere minuti delle gambe e prepararsi alla seconda parte di stagione, che inizierà con la sfida alla Salernitana.

Le azioni salienti di Arsenal-Milan

Il Milan approccia meglio alla gara e colpisce una traversa all’undicesimo minuto con un bel destro a giro di Origi. L’Arsenal, però, conquista metri con il passare dei minuti e al ventesimo colpisce su punizione grazie alla pennellata di Odegaard. I rossoneri provano a reagire, ma i Gunners trovano il raddoppio poco prima dell’intervallo con Nelson, bravo a sfruttare un erroraccio di Tatarusanu in fase di impostazione.

Arsenal – Milan – Gol Tomori

La partita viaggia sui binari dell’equilibrio per tutto il secondo tempo, senza particolari azioni pericolose da ambo le parti. Il Milan riapre la gara a poco più di dieci dal termine, quando Tomori stacca di testa e spedisce in rete una bella punizione calciata da Tonali. Negli assalti finali, gli uomini di Pioli non riescono a trovare il guizzo per agguantare il pareggio.

Nella sfida ai rigori finale vincono nuovamente i ragazzi di Arteta, a causa degli errori decisivi di Brahim Diaz e Krunic. Il bosniaco, infatti, spedisce sul fondo il quinto rigore, che avrebbe prolungato la lotteria a oltranza.

FEDERICO LUIGI DI MINGO