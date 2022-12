Sei qui: Home » Copertina » Arsenal-Milan, Gabbia è sicuro: “Analizzeremo la partita dal punto di vista corretto”, poi rilancia per lo Scudetto!

L’amichevole tra Arsenal e Milan si è conclusa con una vittoria per gli inglesi, che hanno bissato il successo nella lotteria finale dei rigori. La partita ha comunque lasciato buone sensazioni alla squadra e al tecnico Stefano Pioli.

La società meneghina ha scelto avversari di primo livello per preparare la squadra al campionato, che ricomincerà il prossimo 4 gennaio. Nonostante non avesse ancora la rosa al completo, il tecnico è riuscito a schierare una formazione credibile, in grado di tenere testa alla capolista di Premier League.

L’intervista a Gabbia dopo Arsenal-Milan

Al termine della gara, si è presentato ai microfoni di Sky Sport Matteo Gabbia, che ha risposto a diverse domande sulla partita e sugli obiettivi stagionali.

Matteo Gabbia – Milan

Sulla partita contro l’Arsenal: “Test importante contro una squadra di livello, sappiamo come vedere la partita, la analizziamo durante questi giorni a Dubai e vedremo dove possiamo migliorare per arrivare al 4 gennaio nella miglior condizione possibile”.

Sulla condizione: “Stiamo facendo carichi importanti. Siamo arrivati alla partita concentrati per fare bene, di mettere le cose che il mister ci ha chiesto e ora torniamo a lavorare per migliorare”.

Sul gruppo: “Penso che il calcio sia un gioco di squadra, si gioca uniti. Lo stiamo facendo, ci sono situazioni che cambiano. Arriviamo da qualche allenamento più intenso, ci sta fare fatica. Questi test servono per migliorare quelle cose ci serviranno alla ripresa”.

Sullo Scudetto: “Siamo sulla linea di Ibra e Calabria: abbiamo un obiettivo. Quando tutti condividono questo sogno, è più facile spingersi oltre. Servirà ripartire bene, poi a fine si vedrà quello che è risultato. Metteremo il 110% in ogni partita”.

FEDERICO LUIGI DI MINGO