Futuro Bakayoko, lo ha svelato il suo agente

La secondo avventura di Bakayoko al Milan non sta andando come sperato.

Il centrocampista francese non ha dato seguito all’ottima annata svolta con la maglia rossonera nella stagione 2018-2019, campionato in cui era il pilastro del centrocampo della squadra. Il giocatore di proprietà del Chelsea non ha ancora collezionato nemmeno un minuto in questa prima parte di annata.

Bakayoko Milan Chelsea

Le parole dell’agente di Bakayoko: “Valuteremo tutte le opzioni”

Marco Busiello, agente di Bakayoko, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb in merito al futuro del suo assistito.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Che futuro per lui? Vedremo, valuteremo con il Milan con calma quali sono le opportunità. Lui ha un altro anno di contratto col Chelsea dopo quello attuale. Ci guarderemo attorno insieme.”

Il procuratore del centrocampista ex Napoli ha inoltre fatto il punto sulla sua seconda avventura in maglia rossonera: “Vuoi per l’esplosione di alcuni giocatori, vuoi per l’infortunio appena entrato in campo lo scorso anno, vuoi per situazioni che si sono un po’ avvitate su sé stesse la seconda avventura al Milan non ha funzionato.”

Queste sono dichiarazioni che fanno presagire ad una cessione immediata, lo scoglio più grande da superare rimane l’ingente ingaggio del giocatore.