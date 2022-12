Sei qui: Home » News » Mercato Milan, addio vicino per un centrocampista: proposto ad un club di Serie A!

Il mercato di gennaio si avvicina, e con esso tutte le situazioni legate agli esuberi in casa Milan. Uno in particolare, si aspettava un minutaggio decisamente maggiore, ma non è stato praticamente mai considerato da Mister Pioli.

Si tratta di Tiemoué Bakayoko, rientrato a Milano in questa stagione dopo il prestito al Napoli, volenteroso di aiutare la causa rossonera.

Il francese, idolo dei tifosi nella sua prima esperienza all’ombra della Madunina, è finito fuori rosa, tant’è che nelle ultime settimane non si sta neppure allenando con la squadra. L’obiettivo della dirigenza è quello di trovargli una sistemazione al più presto.

Bakayoko, il Milan lo offre alla Salernitana

A proposito di ciò, nelle colonne del Corriere del Mezzogiorno viene citato il francese nell’ambito di un trasferimento alla Salernitana.

Ecco quanto analizzato riguardo alla situazione dell’ex Chelsea:

“Alla Salernitana sarebbe stato proposto anche Bakayoko che dopo i mesi col Napoli di Gattuso ha incontrato più di qualche difficoltà anche per un infortunio. È fuori dai piani del Milan ed ora si sta allenando con un personal trainer”.