Biasin durissimo: “Far giocare gli italiani? Una ca**ata”

In Italia è oramai quotidianità affidarsi alla polemica dei giovani italiani che non giocano abbastanza, dei club che non credono abbastanza nei giovani della propria nazionale, che non hanno il coraggio di buttarli nella mischia.

A smentire questo sempreverde ci ha pensato Fabrizio Biasin, noto giornalista che, sul suo profilo ufficiale di Twitter, ha scritto: “Solo sei croati giocano in Croazia, solo sei francesi giocano in Francia, solo tre marocchini giocano in Marocco, solo un argentino gioca in Argentina”.

– Solo 6 croati giocano in 🇭🇷

– Solo 6 francesi giocano in 🇫🇷

– Solo 3 marocchini giocano in 🇲🇦

– Solo 1 argentino gioca in 🇦🇷



(Via @gippu1).



È possibile che il luogo comune “per rinascere dobbiamo proteggere i calciatori italiani” sia una cazzata.



Quelli buoni, giocano. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 11, 2022

Il tweet di Biasin termina così: “È possibile che il luogo comune ‘per rinascere dobbiamo proteggere i calciatori italiani’ sia una ca**ata. Quelli buoni, giocano”.

Il giornalista di fede interista ha voluto sottolineare come, negli schieramenti delle quattro nazionali finaliste, soltanto una piccola parte faccia parte del proprio campionato d’appartenenza.

Il commento di Biasin ha scatenato l’ira di parecchi tifosi italiani che hanno subito attaccato la sua idea ritenendo i campionati da lui esaminati come inferiori rispetto al resto dei campionati europei.