Calabria ricorda Mihajlovic: “La forza interiore che aveva è difficile da spiegare”

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv in seguito alla sconfitta nella Dubai Super Cup contro il Liverpool per 4-1, Davide Calabria, indisponibile per il match, ha mandato un messaggio alla famiglia di Sinisa Mihajlovic, in seguito alla sua scomparsa annunciata questo pomeriggio. Queste le parole del capitano rossonero:

“La notizia ci ha toccato nel profondo. In momenti come questo è davvero difficile trovare le parole giuste. A nome di tutto il Milan facciamo le condoglianze alla famiglia, siamo vicini a loro, sappiamo del momento difficile”.

Il ricordo di Calabria su Mihajlovic

Calabria, ricordo, Mihajlovic

“Sono sempre stato molto legato a Sinisa, è stato tra i primi ad avere fiducia in me ed a lanciarmi in questo grande club. Non l’avevo mai fatto prima, ma nell’ultima partita a San Siro mi sono sentito di consegnargli una mia maglietta come pensiero per ringraziarlo.

Aveva una forza interiore incredibile, difficile da spiegare. Con il suo carisma riusciva a trasmettere quell’energia che serve sempre all’interno di uno spogliatoio. Nonostante non facesse più parte di questo club, c’è sempre stato tanto affetto nei suoi confronti, e questo è ciò che conta davvero”.