Calciomercato Milan, ansia Maignan: c’è l’alternativa a Sportiello

Dopo lo sbarco a Malpensa di ieri sera, è iniziata l’ansia del mondo rossonero per gli esami strumentali ai quali si dovrà sottoporre Mike Maignan per capire lo stato reale del suo polpaccio. Poi il Milan deciderà se intervenire sul mercato. Il profilo di Marco Sportiello è già stato bloccato per l’estate, quando arriverà a parametro zero, ma in caso di forfait ancora lungo di Maignan, l’idea sarebbe quella di aprire un tavolo di trattativa con l’Atalanta per anticipare l’arrivo del portiere a gennaio.

Sportiello Milan Atalanta

Milan-Sportiello, l’Atalanta fa muro

L’Atalanta però non sembra al momento intenzionato a dare il suo via libera alla sua partenza perchè secondo i nerazzurri non sarebbe facile trovare nel mercato di gennaio un secondo portiere all’altezza di Sportiello, visto anche la tanta alternanza che fa Gasperini. Se così fosse non è escluso che il Diavolo possa prendere un altro portiere in prestito per sei mesi. La speranza del club rossonero è però quella che il suo estremo difensore possa tornare in tempi brevi. Lo riferisce stamattina Tuttosport.