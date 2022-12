Calciomercato Milan, concorrenza dalla Serie A per l’obiettivo di Maldini!

Jakub Kiwior, difensore centrale classe 2000 dello Spezia, impegnato recentemente con la Polonia in Qatar in occasione del Mondiale, è nel mirino di mezza Serie A. Tra le squadre interessate, c’è anche il Milan. La concorrenza, però, è folta: il calciatore ha offerte da numerose big e le sue preferenze non sono ancora chiare.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, oltre a Roma e Juventus, il polacco è finito nella lista dell’Inter come potenziale sostituto di Skriniar.

Calciomercato Milan Kiwior (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Kiwior, la carriera del nuovo obiettivo del Milan

Cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, la prima esperienza tra i grandi è con l’FK Zeleziarne Podbrezova, in Serie A slovacca. Poi il passaggio allo Zilina, con ottime prestazioni che gli valgono la chiamata dello Spezia in Serie A. L’anno scorso 22 presenze con i bianconeri e prestazioni in crescendo per lui

Kiwior ha un contratto con lo Spezia fino al 2025 e ha disputato il suo primo Mondiale giocando da titolare nella difesa a tre della Polonia. Già nell’ultima estate la dirigenza rossonera ha avuto dei contatti con il club ligure nell’ambito della trattativa per il passaggio in prestito di Daniel Maldini ed è probabile che, nelle prossime settimane, Maldini e Massara continuino a sondare il terreno.