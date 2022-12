Calciomercato Milan, Massara punta un suo vecchio obiettivo della Ligue 1!

Il primo obiettivo di Maldini e Massara per le prossime finestre di mercato è quello di abbassare l’età media dell’attacco rossonero.

Dopo l’acquisto di De Ketelaere, la dirigenza sta cercando un altro profilo giovane da affiancare agli espertissimi Ibrahimovic e Giroud, da cui è difficile aspettarsi di più.

Il Milan torna su un pupillo di Massara: occhi su Openda!

Secondo Tuttosport, il Milan avrebbe aggiunto alla lista dei desideri Lois Openda, attaccante classe 2000 del Lens.

Openda Lens Milan

Si tratta di un profilo seguito da Frederic Massara già da diversi anni, fin dai tempi in cui l’attaccante giocava nel Brugge, in Belgio.

Trasferitosi questa estate al Lens, in Ligue One, il suo attuale valore di mercato è di 12 milioni. Il Milan potrebbe pensare a lui soprattutto in ottica “erede” di Ibrahimovic.

Il nome in pole per questa lista era Armando Broja, attaccante del Chelsea, che però a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio destro sarà costretto ad un lunghissimo stop.