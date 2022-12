Calciomercato Milan, tutto su Ziyech: l’offerta dei rossoneri

Il Milan, in attesa dei vari nazionali impegnati ancora in Qatar per il Mondiale, è tornato a lavoro. Mister Pioli è pronto per preparare il ritorno in campo con l’obiettivo di recuperare il terreno perso sul Napoli capolista e cercare di arrivare il più lontano possibile in Champions League.

Nel frattempo la dirigenza rossonera non perde di vista le occasioni di mercato, in modo tale da regalare a Pioli qualche elemento che possa alzare l’asticella.

La priorità è Hakim Ziyech, protagonista di un Mondiale di grande livello con il suo Marocco. L’esterno d’attacco vorrebbe lasciare il Chelsea, squadra di sua proprietà, da tempo, visto il poco spazio. Il Milan si è subito mosso per lui, ma adesso potrebbe affondare il colpo.

Calciomercato Milan: offerta da 15 milioni per Ziyech

Getty Imges, Ziyech, Marocco, Milan

Il Milan ha le idee chiare e vuole a tutti i costi Hakim Ziyech. L’esterno del Chelsea, grande protagonista al Mondiale con il suo Marocco, potrebbe essere un ottimo colpo per i rossoneri.

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, “il progetto può andare in porto già a gennaio“.

Si parla di prestito oneroso subito e diritto di riscatto a giugno, dal costo complessivo di circa 15 milioni.

“Da Londra-continua la rosea-avevano aperto a una partenza del marocchino verso l’Italia già in estate, quando però Maldini e Massara decisero di spingere col Bruges per De Ketelaere. Già allora Ziyech sembrava disposto a ridursi lo stipendio, e amscendere ben al di sotto dei 6 milioni che guadagna in Premier“.

Il Milan potrebbe offrirgliene massimo 4-4,5 a stagione, ma in rossonero Ziyech potrebbe tornare ad essere pienamente al centro di un progetto.