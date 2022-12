Calciomercato Milan, nuova idea per il centrocampo: dalla Turchia

In casa Milan l’obiettivo e di preparare al meglio il ritorno in campo, in attesa del rientro dei vari nazionali ancora impegnati in Qatar.

Nel frattempo, la dirigenza rossonera non perde di vista le varie occasioni di mercato, per cercare di rafforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli.

C’è voglia di rientrare in gioco nella corsa scudetto, di cui i rossoneri sono i detentori, ma anche di far bene in Champions League.

Calciomercato Milan, piace Kadioglu del Fenerbahce

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo gli occhi su Ferdi Erenay Kadioğlu, centrocampista del Fenerbahce classe ’99.

Giocatore giovane capace di adattarsi in più ruoli. Dodici milioni di euro il prezzo del suo cartellino, ma per lui sarebbe già duello tra due squadre di Serie A.

Non solo il Milan, infatti, ma anche il Napoli sarebbe interessato a lui. “Napoli e Milan ci hanno

contattato e fa piacere l’interesse di grandi club. La priorità resta il Fenerbahce, mio figlio vuole vincere il campionato qui. Se però la società dovesse darci il via libera allora valuteremmo le opzioni di

mercato”, parole del padre del giocatore.