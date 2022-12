Il Milan si prepara al colpo dall’Atalanta: c’è la conferma!

In estate Mike Maignan avrà un nuovo estremo difensore come sostituto. Il contratto di Ciprian Tatarusanu è in scadenza nel 2023 e Paolo Maldini con Ricky Massara non hanno intenzione di rinnovare il contratto del portiere rumeno, che fino ad ora non ha dato molte rassicurazioni tra i pali.

Sportiello verso il Milan: c’è la conferma

L’edizione odierna di Tuttosport ha confermato che, il sostituto del portiere ex Lione, sarà Marco Sportiello, portiere classe 1992 attualmente in forza all’Atalanta e suggerito proprio dal tecnico del Milan Stefano Pioli.

Calciomercato Sportiello Milan

I numeri di Sportiello in questa stagione

Sportiello è il secondo portiere dell’Atalanta, sotto Juan Musso, tuttavia è spesso rientrato nelle rotazioni del mister dei bergamaschi Gasperini, soprattutto dopo l’infortunio dell’estremo difensore argentino. Nelle 6 apparizioni collezionate quest’anno, Sportiello ha concesso 7 reti e ha tenuto la porta inviolata in 2 occasioni.

Maldini e Massara avevano inizialmente sondato Pietro Terracciano come vice Maignan. Il portiere della Fiorentina, tuttavia, ha preferito rinnovare il suo contratto con i viola. A quel punto, i rossoneri hanno virato su Sportiello.