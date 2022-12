Sei qui: Home » News » Calciomercato, un ex Milan vicino al ritorno in Serie A!

Un ex rossonero sarebbe molto vicino al ritorno in Serie A. Fabio Borini, infatti, sarebbe pronto per lasciare la Turchia già nel mercato di gennaio per tornare in Italia.

L’esterno classe ’91, che ha vestito la maglia del Milan tra il 2017 ed il 2020, ha un contratto con il Karagumruk in scadenza nel giugno 2023, ma potrebbe lasciare il suo attuale club nelle prossime settimane.

Borini Milan

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati diversi contatti tra l’entourage del giocatore e l’Hellas Verona, squadra con cui ha già militato (per pochi mesi) nel 2020, proprio dopo aver lasciato il Milan.

Borini gradirebbe un nuovo ritorno in Italia, l’ennesimo dopo quello nel 2011 – al termine del suo contratto con il Chelsea – quello del 2017, quando passò dal Sunderland al Milan allora sotto la gestione di Fassone e Mirabelli.

Adesso i rossoneri potrebbero ritrovarlo da avversario nel girone di ritorno: il Verona, ultimo in classifica, ha estremo bisogno di trovare punti per la salvezza, e Borini potrebbe certamente dare un contributo importante.