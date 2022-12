Dalla Spagna sicuri: “Jorge Mendes ha offerto Leao al Real Madrid!”

Sempre più protagonista del Mondiale con il suo Portogallo, Rafael Leao è finito ormai da tempo nel mirino di diverse big europee, che vorrebbero strapparlo al Milan e averlo nella propria rosa.

Dopo essersi reso indispensabile per il club nella cavalcata scudetto della passata stagione, l’attaccante sta dimostrando anche quest’anno di meritarsi ampiamente di essere al centro del progetto tecnico della squadra.

La società lavora infatti incessantemente per il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno del 2024, ma non sono poche le insidie che si interpongono tra il giocatore e il suo futuro a Milano.

Milan Leao Calciomercato

Leao offerto al Real Madrid: arriva la risposta dei Blancos

Una brutta notizia per i tifosi rossoneri arriva da Marca, noto quotidiano spagnolo, secondo cui Jorge Mendes, agente di Leao, avrebbe più e più volte offerto il portoghese al Real Madrid.

Stando a quanto si legge, tuttavia, i Blancos avrebbero prontamente respinto la proposta dell’entourage, almeno per la sessione invernale di mercato, in partenza il prossimo gennaio.

Gabriella Ricci