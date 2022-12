Leao-Milan, Di Marzio sul rinnovo: “C’è un problema!”

Arrivato in punta di piedi nel 2019, Rafael Leao dallo scorso anno si è preso il Milan sulle spalle e lo ha portato, a suon di goal ed assist, alla conquista del diciannovesimo scudetto della storia rossonera.

L’ex attaccante del Lille, che è senza dubbio tra gli uomini più importanti nella rosa di Pioli, in questo momento è alle prese con una complicata trattativa per il rinnovo del contratto con i rossoneri, che scadrà a giugno del 2024.

Rinnovo Leao, le parole di Di Marzio

Intervenuto in diretta a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione. Queste le sue parole:

Di Marzio, rinnovo, Leao

“La multa con lo Sporting Lisbona complica i piani del Milan. Sulla sua volontà non ci sono dubbi, perché al momento vuole rimanere. Allo stesso tempo, però, l’obiettivo è quello di monetizzare il più possibile affinché possa permettersi di pagare di tasca propria questo debito da 19 milioni di euro.

I rossoneri, così come qualsiasi altro club italiano, al momento non possono nemmeno immaginare di avvicinarsi alle cifre che possono garantire le squadre di Premier League. Quindi il Diavolo dovrà fare uno sforzo economico importante.

Anche Leao, però, dovrà provare ad andare incontro al Milan, cercando di capire che la permanenza in rossonero può essergli utile per crescere ancora e, successivamente, andare a guadagnare molto di più in qualche altro club nei prossimi anni”.