L’ha fatto esordire a 16 anni in Serie A, commovente saluto di Donnarumma a Mihajlovic

Qualche ora fa, è arrivata come un fulmine a ciel sereno la terribile notizia della morte di Sinisa Mihajlovic che purtroppo dopo aver combattuto con tutto se stesso contro quel brutto male chiamato leucemia, non ce l’ha fatta.

Tantissimi sono stati i messaggi di stima e rispetto per Sinsa e soprattutto di vicinanza alla famiglia dell’ex allenatore.

Tra i tanti protagonisti del mondo del calcio, a stringersi al dolore per la scomparsa del mister è stato anche Gigio Donnaruma, con un post su Instagram, dove ha scritto un dolce messaggio per esprimere tutta la sua riconoscenza e il suo affetto nei confronti di Mihajlovic, si perchè Donnarumma ha esordito in Serie A con la maglia del Milan, proprio quando in panchina c’era l’allenatore serbo.

Il messaggio di Donnaruma per la morte di Mihajlovic

Di seguito le sue parole:

“Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister💔🙏🏼”.

Tatiana Digirolamo