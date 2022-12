PSV Eindhoven-Milan, dove vedere la partita in TV e in streaming

In casa Milan continua la preparazione in vista del ritorno ufficiale in campo. Con il Mondiale ormai concluso e dopo più di un mese di stop, i rossoneri sono pronto a catapultarsi di nuovo in campionato.

Prima, però, ci sarà un’ultima amichevole, per provare a testare ancora una volta la forma dei diversi giocatori.

Infatti, dopo le partite contro Lumezzane, Arsenal e Liverpool, durante questa sosta, oggi ci sarà la sfida al PSV Eindhoven.

Pioli avrà modo di provare ulteriori esperimenti in vista del prosieguo di stagione.

Milan-psv: dove vederla

Getty Images, Pioli, Milan, amichevole

La partita tra PSV e Milan si giocherà oggi, 30 dicembre, alle ore 18.15 presso il Philips Stadion di Eindhoven.

La gara verrà trasmessa da Dazn e potrà essere vista con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma.

Potranno essere usati anche una TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o altri dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

Inoltre, previo abbonamento attivo, può essere seguita sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport rispettivamente ai numeri 201 e 251 della piattaforma.

Milan-psv: le probabili formazioni

Getty Images, Milan, squadra, amichevole

La gara odierna contro il PSV sarà, dunque, l’ultima amichevole di questa sosta per il Milan, dopodiché sarà di nuovo campionato. Il 4 gennaio i rossoneri saranno impegnati a Salerno.

In porta Pioli dovrebbe rimandare in campo Mirante e non Tatarusanu, mentre in difesa ci dovrebbero essere Kalulu, Thiaw, Gabbia e Pobega. A centrocampo Tonali e Krunic con Saelemaekers, Adli e Rebic dietro la punta Lazetic.

Gli olandesi rispondono con lo stesso modulo. In porta Benitez, difesa con Mwene, Teze, Obispo e Max. Sangaré e Van den Heuvel a centrocampo, mentre Saibari, Madueke e Vertessen agiranno dietro Oppegard.

PSV (4-2-3-1): Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Van den Heuvel, Saibari, Madueke, Vertessen, Oppegard. All. Van Nistelrooy

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Adli, Rebic; Lazetic. All. Pioli