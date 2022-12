Da favola a possibile tragedia, tifoso del Marocco accoltellato a Milano: è grave

Pazzesca impresa del Marocco a Qatar2022, che eliminando il Portogallo è diventata la prima nazionale africana a raggiungere il traguardo delle semifinali in Coppa del Mondo.

Il successo è stato festeggiato dai tifosi marocchini in tutto il mondo. Anche in Italia ci sono state manifestazioni nelle piazze delle città più importanti: a Roma, Milano, Napoli e Torino la comunità magrebina è scesa in strada e ha festeggiato con cori, canti e fumogeni.

Festa tifosi Marocco a Milano

Festa tifosi Marocco: una persona accoltellata a Milano

Purtroppo va segnalato anche uno spiacente episodio. Infatti un tifoso è stato accoltellato in corso Buenos Aires a Milano, all’altezza di viale Tunisia. Stando alle prime ricostruzioni, la persona sarebbe stata ferita gravemente al collo. L’aggressore – riporta l’ANSA – sarebbe un uomo dell’est Europa che poi è scappato.

Il nordafricano è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico: si ritiene che sia in pericolo di vita. Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri della Compagnia Duomo e il Nucleo radiomobile.