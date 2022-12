Sei qui: Home » News » Dopo Giroud anche Theo a rischio per la finale? C’è la decisione

È in programma domani, alle ore 16 italiane, la finale del Mondiale tra Francia e Argentina. I tecnici stanno studiando le ultime mosse per provare a contrastare l’avversario.

Nella Francia di Deschamps potrebbe partire dalla panchina Olivier Giroud, che sembra avere un problema al ginocchio e quindi non al meglio.

Al suo posto è stato provato Marcus Thuram, attaccante in orbita Inter, per completare il terzetto offensivo come successo nella sfida contro il Marocco.

Theo Hernandez

Francia, Theo Hernandez recupera e sarà titolare

Seconndo quanto riportato da Le Figaro, l’altro rossonero che disputerà la finale della Coppa del Mondo con la maglia della Francia è Theo Hernandez.

Il terzino francese infatti ha smaltito la contusione al ginocchio rimediata in semifinale contro il Marocco e domani nella finalissima contro l’Argentina sarà titolare e padrone della fascia sinistra.

Dunque prepariamoci ad assistere ad una bella sfida proprio su quella fascia, dove a sfidarsi saranno Leo Messi e il terzino rossonero Theo Hernandez