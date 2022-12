Sei qui: Home » News » Futuro Bennacer, cambiano le carte in tavola: più speranze per il Milan?

Il Milan continua il pressing per i rinnovi. Il club rossonero continua il lavoro per trattenere i suoi gioielli. Oltre a Leao, per il quale la trattativa estenuante continua ad oltranza il Milan continua a trattare con Raiola anche per il rinnovo di Ismael Bennacer. A Milanello per entrambi i rinnovi filtra un certo ottimismo, ma le cifre sono alte e Maldini e Massara vorrebbero continuare a trattare.

Milan Bennacer rinnovo

Rinnovo Bennacer, cosa manca?

Dopo l’incontro con Enzo Raiola di qualche giorno fa, in casa rossonera si respirà grande fiducia in merito al rinnovo di Ismael Bennacer: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, infatti, si è ridotta la forbice fra richiesta e offerta. Il giocatore algerino chiede almeno 4,5 milioni di euro di base fissa. Il Milan potrebbe accontentarlo, magari abbassando leggermente la parte fissa, e aggiungendo dei bonus facili da raggiunngere. Nulla che faccia preoccupare finora, la volontà del club e del calciatore nonostante le numerose offerte è quella di continuare assieme.