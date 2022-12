Giroud, il rinnovo è un rebus: il rischio che fa tremare i tifosi del Milan!

Olivier Giroud tornerà a Milanello da vice-campione del Mondo. La sconfitta in finale contro l’Argentina, considerando anche la sua sostituzione nel corso del primo tempo della partita, non sarà facile da digerire.

Il francese vorrà dimenticare al più presto la sventura di Doha e potrà tornare a sorridere con la maglia del Milan. Il problema? Giroud è in scadenza di contratto con i rossoneri, e la situazione per il rinnovo sembra più complicata del previsto.

Giroud Milan Francia

Rinnovo Giroud, una situazione complicata

Il Milan e il suo agente Manuello si vedranno a gennaio, non in questi ultimi giorni di dicembre. Giroud festeggerà Capodanno da calciatore in scadenza, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Posizioni di partenza: il Milan vuole continuare, Olivier anche. C’è solo da intendersi sui soldi, come sempre.

Il Milan firmerebbe volentieri per un altro anno a 3,5 milioni ma l’impressione è che il centravanti chiederà un adeguamento, in virtù del grandissimo 2022.

Il timore dei milanisti, però, è che si presenti una grande europea con un’offerta per il miglior 9 del Mondiale.

Giroud, infatti, non è più una sorpresa: fa gol, gioca bene le partite importanti, è serio, ha dimostrato di saper rendere da attaccante titolare e da centravanti di riserva. Sulla carta, l’identikit perfetto per at- tirare l’interesse delle prime 5-6 squadre d’Europa