Il Manchester City non molla Leao: proposto un giocatore come contropartita!

Continuano imperterriti le voci riguardo la cessione di Rafael Leao.

Il fuoriclasse portoghese andrà in scadenza nel 2024 ma non ha ancora trovato l’accordo con la società per il prolungamento. Il giocatore ha espresso la volontà di vestire i colori rossoneri anche nei prossimi anni ma si sa: le vie del mercato sono infinite. In particolare Pep Guardiola è pronto a fare follie pur di avere nella propria squadra il classe 1999.

Grealish in scambio

Secondo quanto riportato dal Sun, il Manchester City non ha alcuna intenzione di abbandonare la pista Rafael Leao.

I campioni in carica della Premier League sarebbero pronti a imbastire una trattativa con il Milan nella quale vorrebbero inserire il cartellino del trequartista Jack Grealish. L’obiettivo dei Cityzens rimane quello di far abbassare l’esondante prezzo proposto dalla dirigenza rossonera. Solo la scorsa estate, l’inglese approdò alla corte di Guardiola per la cifra monstre di 117 milioni di euro ma, fino ad ora non ha convinto.